-No puedo hablar de la oposición en su conjunto. Yo estoy en la mesa de política exterior, pero no sé si a los líderes del bloque o a las autoridades partidarias los previnieron al respecto. Tengo la impresión de que no lo hicieron para nada. El actual oficialismo siempre reclamó porque no se les consultó lo suficiente cuando se fue avanzando en el acuerdo Unión Europea-Mercosur y me consta que (Horacio) Reyser explicó muchísimas veces hasta technicalities de las conversaciones.