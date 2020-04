El argumento siempre es de coyuntura: no poner en peligro a las empresas y las fuentes de trabajo nacionales. Entonces mejor no cambiamos nada y vamos a la épica del vivir con lo nuestro. Sintomáticamente, los gobiernos que invocan la defensa del sector productivo no reducen un centavo el enorme gasto público, pero aplastan a los privados cada vez con más impuestos que registran récords mundiales y no cesan de crecer. Si de veras quieren proteger al sector productivo, más que de la competencia extranjera podrían más bien protegerlo primero del propio Estado sofocante, enorme causa del histórico retraso nacional.