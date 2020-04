El juez Daniel Obligado, que el 6 de abril había resuelto la prisión domiciliaria de Amado Boudou, decidió hoy que no correspondía otorgar el mismo beneficio al amigo del ex vicepresidente, condenado junto a él en la causa Ciccone. Ahora, el juez afirmó que “la falta de firmeza de la sentencia que involucra a las personas condenadas en la causa” no es un “argumento central” para otorgar domiciliarias y que la razón por la cual “benefició” a Boudou “fue la circunstancia que su núcleo familiar primario se encontraba aislado a consecuencia de la pandemia que imposibilita los traslados”, revelaron a Infobae fuentes judiciales.