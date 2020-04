Este lunes, en tanto, Obligado decidió hacer lugar al pedido de domiciliaria para Amado Boudou, quien había solicitado la morigeración de su pena subrayando que su condena no estaba firme en la Corte Suprema. El juez recogió esos argumentos y destacó el contexto familiar del ex vicepresidente, con una esposa mexicana que está sola en Argentina y como “único sostén económico y emocional” de sus mellizos de dos años. También subrayó que Boudou tiene conducta ejemplar y que ya estuvo otras veces detenido y no se escapó. A eso le sumó el temor de un contagio de coronavirus en prisión.