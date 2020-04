-Esta es la situación un poco apocalíptica que tenemos. Si no hay trabajo es porque porque no hay empresas funcionando, si no hay empresas no hay recaudación, si no hay recaudación no vamos a tener salud en las obras sociales, porque no vamos a poder recaudar para tener la salud. Y nosotros tenemos 2.000 trabajadores entre profesionales, médicos, enfermeros y administrativos en todo el país que viven del sindicato y de la obra social. Tenemos una pequeña pyme. Los sindicatos somos los segundos tomadores de mano de obra después del Estado y dependemos únicamente de la recaudación. Jamás me hubiera imaginado que un bicho pudiera haber paralizado un país y el mundo entero. Nuestra esperanza está puesta en la reunión de los empresarios con el Presidente. No tenemos mucho tiempo para sentarnos a conversar y armar un acuerdo marco para garantizar lo que van cobrar los trabajadores que están sin cumplir sus tareas.