Coronavirus en Argentina: la ANSES postergó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia

El organismo determinó espaciar las fechas para que no haya aglomeración de personas en los sitios de cobro. En vez del 15 de abril, el cronograma comenzará el martes 21 para quienes tengan CBU y el 6 de mayor para quienes no pudieron aún inscribirse por no contar con cuenta bancaria.