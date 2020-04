Al respecto, Cuburú advirtió que “no todos los servicios fúnebres ni las ambulancias tienen la bolsa especial estanca”. Y agregó: “Desde la Asociación le estamos pidiendo a los fabricantes bolsas de 200 micrones con cierre hermético y manijas, pero no hay suficiente stock. Un fabricante me dijo que antes le pedían 50 por mes, y ahora le piden 1.000. Otro empresa que hace insumos para servicios fúnebres me dijo que no tiene ni guantes”.