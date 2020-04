Nada más alejado a lo que sucede en Nación. La diputada Graciela Ocaña no salía de su asombro porque, para el pedido de informes que el bloque Juntos por el Cambio de la Comisión de Salud que dio González García, se informó que “recién el 18 de marzo se contrataron los 42.500 kits para determinar COVID-19, cuando se lo viene prometiendo hace dos meses" y "l a Jefatura de Gabinete dispuso el 26 de marzo un incremento del presupuesto del sistema de testeo para que se puedan adquirir 500.000 tests para determinar COVID.19, todavía no se sabe cuándo los van a comprar ni mucho menos cuándo estarán disponibles” . “Algo está fallando, todo se hace excesivamente lento en la administración pública”, dijo la ex ministra de Salud.