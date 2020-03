“Son todas acciones individuales y colectivas, pero estamos muy complicados en cuanto a la asimetría de recursos. Por eso les pedimos que no nos bloqueen, no nos pongan muros y murallas en la General Paz, porque si no solucionamos estos temas, quedamos a la gracias de Dios esperando que el virus no llegue al segundo y al tercer cordón”, rogó Saredi en un reportaje concedido a radio Mitre.