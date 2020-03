“No es que nos sobre. No nos sobra nada pero tenemos equipamiento. Lo que pasa, es que si esto realmente se desborda, no hay manera de poder enfrentarlo . Por eso para proteger del colapso al sistema de salud, estas son las medidas que hay que tomar”, consideró. A su vez, proyectó un escenario con una población que precise internarse en una unidad de cuidados intensivos que exija la disposición de un respirador: “Ahí estaríamos complicados porque no hay suficientes, pero no acá, en ningún lado”. El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri valoró que las medidas de contención de la enfermedad se hayan tomado “bastante rápido”. “Dentro de todo, estamos bien”, calificó.