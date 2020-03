Por último opinó sobre la decisión del club River Plate de no presentarse a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga con Atlético Tucumán como forma de prevención frente a la propagación del coronavirus. “Es una decisión del club, no puedo decirle nada. El problema es que la gente siempre quiere que se haga más. Y por supuesto que hay hacer todo lo que hay que hacer, pero si no se hace en conjunto no sirve”. Además, dejó en claro que esa decisión supera los límites de su autoridad. “Yo no me meto. En esto no puedo opinar. Todo esto tiene que ser gradual", sostuvo.