No deja frases a libre interpretación. Responde y fundamenta. Tiene 40 años. Es sociólogo y docente. Viste jean, chomba y zapatillas. Es funcionario, pero no lo parece. Coordinador nacional del poderoso Movimiento Barrios de Pie, es el titular de la subsecretaría de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. El secretario del área es otro dirigente piquetero, Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Daniel Menéndez no duda en afirmar que “Milagro Sala es una presa política”. Sostiene que “los jueces son de las peores cosas que hay en la Argentina" y enfatiza: “Ha habido un chiquero en la promiscuidad entre los jueces y la política”. También advierte: “No hay ningún margen para que no se atiendan las demandas de los sectores más humildes porque hoy se fractura la sociedad”.