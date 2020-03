Felipe Solá aprovechó la semana de la mujer para anunciar que tiene a la firma una resolución para designar los cargos diplomáticos en función del género. Así, si son mujeres, sus funciones ya no serán más como embajadores y ministros y cónsul. A partir de ahora, serán designadas como embajadoras y ministras, con "a" en las disposiciones oficiales. En el caso de mujeres que accedan a responsabilidades consulares, no será necesario, porque es una palabra que no tiene femenino.