No fue lo único a lo que hizo referencia. Highton de Nolasco habló de la polémica por las escuchas judiciales y aseguró que las filtraciones de los últimos años no fueron responsabilidad de la Corte Suprema. “Todo el sistema depende una organización interna. nosotros simplemente somos una última autoridad de aplicación. Lo que tenemos para garantizar es seriedad. Si alguna vez hubo una escucha filtrada no fue responsabilidad de la Corte. Me siento muy mal porque me parece que no corresponde, es desagradable”, señaló la vicepresidente del máximo tribunal de la Nación.