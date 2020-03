En principio, el objetivo sería desclasificar las declaraciones de los espías que declararon en el juicio por el encubrimiento. Ese juicio terminó hace un año con condenas para el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el reducidor de autos Carlos Telleldín, entre otros. En cambio, fue absuelto el ex presidente Carlos Menem.