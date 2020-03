Respecto al Consejo Federal de Seguridad, finalmente no se crearía un nuevo organismo sino que se ampliaría y se reforzaría el existente del que forman parte todos los distritos. Ya hubo una primera reunión en Tucumán que encabezó la ministra Sabina Fréderic. El Consejo no reemplazaría al ministerio como se discutió en un inicio. Los detalles aún no están bajo el ojo del Parlamento pero incluso en el encuentro tucumano estuvieron las provincias de la oposición y una comitiva de Diputados integrada por opositores.