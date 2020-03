Ahora bien, que el “presidente” no realice la “apertura del año legislativo” no implica que el Congreso Federal deje de funcionar, por cuanto el texto fundamental expresa que ambas Cámaras se reunirán “por sí mismas” (Art. 63), lo que significa que la ausencia en la inauguración del periodo ordinaria por parte del Presidente de la República no impide bajo ningún aspecto que el Poder Legislativo comience a trabajar y ejercer en toda su plenitud las atribuciones constitucionales. En nuestra historia existen muchos ejemplos. En 1866, el presidente Bartolomé Mitre nunca no hizo apertura alguna de sesiones con motivo de estar en la guerra contra el Paraguay; Domingo F. Sarmiento se presentó ante el Congreso en julio de 1871 (en ese período las sesiones ordinarias comenzaban el 1° de Mayo), por lo tanto se retrasó el inicio de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso; Roque Sáenz Peña y Roberto Ortiz no hicieron la apertura de sesiones por motivos de enfermedad; Hipólito Yrigoyen tampoco participó. Así, más allá de la apertura de las sesiones, el Presidente esta obligado conforme el Art. 104 de la Constitución a entregar a los legisladores “una memoria detallada del estado de la Nación” confeccionada por cada ministro.