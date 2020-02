La propia viuda de Muñoz pidió ser arrepentida. Y si bien insistió con que su marido manejaba todo y ella no sabía demasiado, aseguró ante el fiscal Carlos Stornelli: “Mi marido les pagó a Plo y al juez (Luis) Rodríguez una suma importante de dinfero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares, para arreglar al Juez y a los abogados para que ellos me defiendan”. En otra parte de su confesión, dijo: “Tengo miedo Doctor, esta gente es muy peligrosa. Plo llegó a decirme que abandone mi casa. Que tenía que desaparecer. A mí me da temor por los contactos que Plo pueda tener con la Policía.”