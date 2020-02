Precisamente, Di Lello fue el fiscal que firmó el primer acuerdo de colaboración con un imputado: Alejandro Vandenbroele, el monotributista que resultó la cara visible de la compra de la quebrada imprenta Ciccone Calcográfica, a través de la firma The Old Fund. Por esa causa, fueron condenados el ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Nuñez Carmona, y fueron directamente a prisión. También se condenó al empresario Nicolás Ciccone, a un ex funcionario de la AFIP y otro de Economía, y al propio Vandenbroele, que recibió dos años de prisión. Pero Vandenbroele no fue convertido en arrepentido para ese juicio oral, sino para una causa que estaba en trámite. Días atrás, el juez Ariel Lijo decidió extraer testimonios para que se investigue si, después de esa sentencia, el Estado financió la compra de un hotel boutique en Mendoza para Vandenbroele. El caso le tocó por sorteo al juzgado de Bonadio. Ahora lo investigará Martínez De Giorgi.