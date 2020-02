Jaime detalló que un “sábado a la mañana, por un hecho que no tiene trascendencia, me tomé una pastilla para dormir, y perdí noción por 30 horas de las acciones que tuve. Me olvidé de una entrevista con Aníbal Fernández, que me vino a visitar, y no me acuerdo de lo que hablamos, cómo fue la reunión, cuando salí. En horas de la noche, me comentan los compañeros que sintieron el ruido en una celda y me encontraron desmayado. Me reanimaron, vino el servicio de enfermería, me tomaron la presión y el pulso, al otro día me desperté como a las cuatro o cinco de la tarde, desconocía todos estos hechos, y los compañeros me relataron todo esto”.