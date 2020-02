“Acá hubo una política precisa para llenar los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos, del mismo modo que hubo un política de pedirle plata al Fondo para fugar dinero. El que ganó lo que no debía, ahora va a tener que devolver lo que se llevó indebidamente en no tarifas para la gente. Eso lo vamos a revisar y lo estamos revisando. Son conceptos poco felices. No me gusta hacer política en los tribunales, pero muchos tendrían que estar en los tribunales dando cuentas . Pero bueno,espero que alguna vez los tribunales vuelven a ser tribunales y funcionen como tal”, dijo.