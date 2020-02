Otro grupo de candidatos están siendo reconsiderados, viendo sus antecedentes y si no hay un mejor candidato o candidata en la terna en su lugar. Si bien el Presidente tiene la atribución de elegir a uno de los nombres ya elevados por el Consejo de la Magistratura (que suele incluir un cuarto candidato como primer suplente de la lista complementaria que se envía el Ejecutivo), no puede dar marcha atrás con ese concurso. “La terna es vinculante. El proceso de selección no pierde validez. Los nombres que quedaron primeros en el orden de mérito definitivo, después de un examen escrito, de la evaluación de sus antecedentes, un informe psicotécnico y una entrevista oral, no pueden alterarse. Solo se puede elegir a un candidato de esa selección”, explicó un conocedor de los concursos en el Consejo de la Magistratura.