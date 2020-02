El Gobierno quiso realizar hoy un encuentro de “carácter técnico, no para la foto", que le permita a sindicalistas y empresarios conocer sus planes en materia económica, fiscal e impositiva. “No quieren que se siga diciendo que no hay plan económico, pretenden demostrar que sí existe y que no pueden mostrarlo en un power point para que lo destruyan”, explicó a Infobae uno de los participantes.