8- La postura del Fondo de pedir quitas al sector privado en las reestructuraciones de deuda tiene un historial de, al menos, un par de décadas, por lo que tampoco en este párrafo aparece ninguna innovación conceptual . Cuando negoció el aporte para el “blindaje” en el gobierno de la Alianza, el FMI consideró que los acreedores privados debían hacer su propio aporte a través del “Private sector involvement”. Y cuando el país cayó en default en 2001, no intercedió en favor de los bonistas porque el Tesoro de EEUU opinó que debían aceptar una fuerte pérdida por haberle prestado dinero a un país insolvente . Ahora el FMI reiteró que quiere cobrar el 100% y que, como no hay recursos suficientes, quienes deben aceptar una quita son los bonistas que no le prestaban al país desde principios del 2017 mientras el Fondo evitaba con sus recursos que se produjera un default . Esto no implica que los acreedores acepten una quita significativa, ya que podrían optar por esperar y cobrar más adelante, con una oferta mejor o por medio de un juicio.