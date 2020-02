Hoy, Vidal tiene previsto visitar al presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo. En el entorno del ex ministro de Seguridad no saben si habrá foto del encuentro. “Nos parece que ella no quiere aparecer, y nosotros queremos respetar eso”, explicaron. Aunque, claro, la expectativa es qué hará la ex gobernadora en las elecciones de medio término, si jugará en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad, como algunos quieren.