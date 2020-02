-Claramente falta voluntad para llevar adelante políticas de Estado en la materia. Las leyes, los decretos, las resoluciones por otra parte jamás van a reemplazar al sentido común, y la falta de este elemento produce estos verdaderos choques de planetas. No obstante, debo decir que la conducción que llevó adelante en la provincia de Buenos Aires el ex ministro Ritondo no difiere demasiado de los planteos de Berni. En cambio, a nivel nacional, Patricia Bullrich es el blanco y Sabina Frederic el negro. Esto no debería ser así y para que no siga ocurriendo nos está faltando una política en materia de seguridad. Insisto: el bienestar de la gente no puede depender de un ciclo de gobierno, el 9 de diciembre teníamos la misma necesidad de estar seguros que el día 11.