No es la primera vez que Duhalde se manifiesta en relación a la deuda. Poco antes de asumir Alberto Fernández, visitó en las oficinas de Puerto Madero al entonces presidente electo y aseguró: “Al FMI no podemos pagarle ahora y ese no debe ser un problema; ellos saben que en los plazos que ellos piden no podemos pagar. El FMI sabe que no podemos pagar, y cuando no se puede pagar, no se paga”.