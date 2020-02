El último en exponer fue Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo que será embajador en México. También bromeó: “Pedí hablar más tarde pero no tan tarde”. Efectivamente expuso cuando la reunión llevaba cuatro horas y media. “Tengo la directiva de trabajar por la transformación en el vínculo, profundizarlo y ampliarlo. No tenemos más proyectos asociativos entre México y la Argentina”, anunció. Fue el único que escuchó todos los discursos y revindicó, como “Chacho” Alvarez, las relaciones políticas. “Entre México y la Argentina hay una gran empatía”, describió a favor de su objetivo, que será incrementar el intercambio comercial, equilibrarlo y abrir nuevos mercados. “Estamos repitiendo cíclicamente los productos que ofrecemos y eso primariza la economía”, cerró volviendo a citar al ex vicepresidente de la Alianza. También recibió felicitaciones y deseos de éxitos por parte de Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez y de su amigo el senador y ex canciller Jorge Taiana.