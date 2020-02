Desde el Gobierno aducen que la relación entre Morales y Fernández es “muy buena”. Destacaron que en varias oportunidades hablaron por teléfono y negaron de plano que haya existido un pedido de la Casa Rosada para que el ex presidente de Bolivia se retire de la Argentina para no entorpecer las negociaciones con el FMI. “No hay nada más lejano y fantasioso que ese planteo”, dijo un funcionario del Gobierno cuando se especuló que Morales se había ido a Cuba para no regresar, cosa que quedó totalmente desechada anoche.