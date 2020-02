—En verdad mal. Todos los economistas hablan de la macro, de las Lebac, de las Leliq, y qué sé yo, y la señora que está tratando de comprar comida para la noche no sabe qué es una Lebac, no sabe qué es una Leliq. El presidente está tratando de zafar de la macro, está reunido con Macrón, en España buscando apoyos y qué sé yo... No creo demasiado en la palabra de los primeros mandatarios, Macrón en el G20 abrazó a Mauricio Macri, prometió apoyo. Cuando llegó a Europa prohibió la importación del biodiesel a Francia. Entonces me das una palmada y después me quitas el negocio. Volví al país hace dos o tres dias y está carísimo. Ayer fui a la farmacia y dejé una fortuna, dejé el sueldo de casi dos jubilados. ¿Cómo hace un jubilado que tiene el mismo problema cardíaco que tengo yo para consumir esos remedios? Me preocupa mucho. No soporto ver un niño pobre ni una vieja pobre, me parte la cabeza.