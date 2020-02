Ayer, el titular del ministerio de Relaciones Exteriores se mostró refractario con la visión de los ex funcionarios procesados por hechos de corrupción. "Preso político es tomar un opositor y meterlo preso para que no hable o para que no esté libre con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Éso no es así. Lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está”, consideró Solá.