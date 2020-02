Algunos días atrás, ya había criticado al gobierno nacional por no haber intervenido para lograr la liberación de los presos que el ex ministro califica como “políticos”. En diálogo con el periodista Daniel Tognetti en AM 530, el ex funcionario aseguró: “Es increíble que teniendo un presidente del mismo signo político, nuestro vicepresidente (por Amado Boudou) esté preso; como mínimo debería estar con prisión domiciliaria, junto a sus hijos”.