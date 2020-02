Como parte de la causa, al día siguiente al choque tuvo que ir a la estación de Once para supervisar las pericias, y lo que vio allí lo marcó: “Los bomberos me contaron que las víctimas estaban pegadas entre sí. Primero probaron con tirar vaselina, después buscaron aceite de cocina que habían pedido en un restaurante de la zona para que los cuerpos resbalaban, pero no había caso. El segundo vagón entró en el primero. Cuando se retiró ya no había algo que empujara los cuerpos pero estaba todos comprimidos entre sí. Había un muchacho aprisionado de la cintura para abajo, que sobresalía de los otros cuerpos. Por una abertura del techo del vagón intentaron tirar para que saliera y fue imposible. Cuando ya no había forma de sacarlos, el jefe de los bomberos les pidió a los médicos que identificaran quiénes estaban muertos, los enlazaban y los sacaban. Recién cuando sacaron el segundo o tercer cuerpo comenzó a descomprimirse el conjunto y pudieron empezar a moverlos”.