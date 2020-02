Tras terminar el secundario, Derecho no parecía ser el paso natural para un adolescente con esos intereses, pero cuando en 1974 empezó la facultad, Bonadio no se inscribió en Sociología ni en Ciencia Política, una carrera que ya era parte de la currícula de algunas universidades privadas. "En realidad entré a Derecho por descarte, porque lo que a mí me gustaba estudiar, muy fuerte, era la carrera diplomática. Y cuando fui a averiguar cuál era la carrera que más puntaje te daba, para hacer después esa especialización, era abogacía”, aclara.