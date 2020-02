- A veces se quiere dar énfasis a que tenemos modelos antagónicos. Pero nosotros vemos con mucho entusiasmo esta perspectiva de crecimiento de Brasil, y particularmente este año que se proyecta con un crecimiento de más de 2%, lo que genera un impacto positivo en la economía argentina. El ex presidente chileno Ricardo Lagos dijo, en una oportunidad, que los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro. Y me refiero específicamente al Mercosur. Por lo tanto, vamos a tener una flexibilidad para ir adaptando a este contexto internacional la integración de nuestras economías. Lo que buscamos es que este espíritu se contagie a los 10 consulados en Brasil, con quienes tendremos reuniones en los primeros días de marzo.