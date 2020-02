Poco después de que Cristina Kirchner le ofreciera el primer lugar en la fórmula presidencial, consultado sobre la eventual legalización del aborto, Alberto Fernández había reaccionado con prudencia: “Es un tema que parte a la Argentina en dos y todos los temas que dividen no son buenos". Y agregó: "Me parece que no debe ser un delito y que con eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es un tema que divide a los argentinos”. En concreto, aludía a una solución intermedia que tal vez ahora haya dejado de lado.