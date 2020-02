A las 1530 hora local (11 AM en Buenos Aires), caía una leve llovizna en los alrededores de San Pedro, y la bruma escondía al Tiber y al Castel Santángelo. “Confirmado, no hay mail del Presidente”, ratificó el creyente sin sotana que maldecía el clima de Roma en invierno. Y remató: alguien habló con el Papa, pero no fue (Alberto) Fernández. Y después de esa conversa (sic), hubo un segundo comunicado".