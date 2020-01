Los diputados citaron antecedentes legislativos y cuestiones reglamentarias para que el proyecto sea girado a dos comisiones y no a una. En el oficialismo, sin embargo, creen que corresponde lo previsto, es decir, que lo trate el próximo martes la Comisión de Economía, que preside el diputado del Frente de Todos Carlos Heller. La de Finanzas, en cambio, aún no está constituida. De hecho, para Juntos por el cambio es Finanzas y no Economía la comisión que tiene las competencias específicas en cuestiones de deuda.