Ese comunicado fue una respuesta al encuentro que organizaciones de derechos humanos tuvieron la semana pasada con Fernández, donde no estuvo Bonafini, en el que el Presidente negó que en la Argentina existieran presos politicos. “Son detenidos arbitrarios”, fue el concepto que utilizó para referirse a los políticos condenados en causas por corrupción como el caso de Boudou y el de Milagro Sala. “Él no quiere que se hable de presos políticos porque no los tiene; sino presos que han sido victimizados”, dijo Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, al salir de la reunión.