Sí hubo ovaciones y reconocimientos para quienes se ubicaron sobre el escenario. La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la ex funcionaria más aplaudida. También fueron ovacionados los diputados Fernando Iglesias, Graciela Ocaña y Álvaro de Lamadrid. Lo mismo para el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el ex titular del Sistema de Medios Públicos Hernán Lombardi. Waldo Wolff, diputado nacional, fue uno de los más reconocidos antes y después del homenaje, cuando bajó del escenario junto a Sara Garfunkel, madre del fiscal.