En esta tercera declaración en la causa Nisman, Stiuso señaló que periodísticamente a comienzos de la investigación por la muerte del fiscal se difundían sus llamados del fin de semana de la muerte de Nisman con Alberto Massino, ex director general de Análisis de la ex SIDE, pero no las comunicaciones que también registraron esos días el ex jefe del Ejército César Milani o Fernando Pocino, ex director general de Reunión Interior de la ex SIDE. “ Los únicos que aparecían eran los míos, los de Massino, pero no los restantes, en donde aparece la vinculación con Milani ”, dijo. Todos esos teléfonos forman parte de un entrecruzamiento de llamadas que está haciendo el fiscal Taiano.