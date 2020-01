La Capital y el Gran Buenos Aires comparten problemas que no discriminan entre uno y otro territorio. Los dos distritos vienen siendo acompañados por fuerzas federales, no únicamente frente a delitos complejos sino además en despliegue territorial con aporte numeroso de efectivos. Por ahora, dicen, las diferencias de color político no habrían afectado las tareas y la coordinación funcional, pero está claro que el esquema político de hace apenas poco más de un mes ya no existe. Hay expectativas e inquietudes nuevas, alentadas ahora por los cruces señalados.