La intención de Alberto Fernández es enviar a un representante pero, a pocos días de que se realice el evento, no está estipulado quién será. Una posibilidad sería enviar al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribari, que fue designado por el Gobierno como embajador en Israel. La traba para que viaje es que su pliego aún no tiene la aprobación del Senado. Lo que sí tienen en claro es que enviarán a un representante.