“¿Por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar o aclarar ante los diputados, que podían hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Por qué ocultan la verdad?”, se preguntó el ex agregado cultural de la embajada iraní durante el reportaje. Además, descartó la posibilidad de presentarse ante la Justicia argentina para declarar en la causa que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral: “Si alguien no hizo nada, ¿qué va a declarar? ¿Cómo puede ser que no pasó ni un minuto (del atentado) y ya digan que fue Irán?".