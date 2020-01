Al ser indagado nuevamente sobre la cuestión, el diplomático aseguró que el Poder Judicial no tiene interés en esclarecer el atentado. “ Cuando el gobierno de Cristina e Irán hicieron un tratado, ellos debían apoyar esto. Encima calumniaron y acusaron a los ministros. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Es un grupo que no escucha la ley, no quiere tener las pruebas, quieren solamente mentiras, mentiras y mentiras. Pura mentiras ”.