El listado de los que fueron a juicio incluía al ex canciller Héctor Timerman (luego fallecido), Carlos Zannini, Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D’Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el ex agente de inteligencia Allan Bogado.