Pero aun en el peor de los casos para Nisman, eso no responde la gran pregunta que dejó como herencia. La presentación final de Nisman puede ser un papelón en términos jurídicos, Nisman puede haberse suicidado, desesperado por encontrar una salida a un laberinto que ya no la tenía, Nisman podrá haber sido un hombre despreciable y manejado como un títere. Todo eso puede haber pasado, o no. Pero aún si todo eso fuera cierto, la pregunta sigue sin ser contestada. ¿Por qué un gobierno firmaría un acuerdo con aquellos a los que, al mismo tiempo, consideraba los autores del peor atentado terrorista de la historia argentina? ¿Que hay detrás de esa historia? Esa pregunta cambia completamente el eje de cualquier discusión, porque el protagonista de la respuesta ya no es Nisman, sino Cristina Fernández de Kirchner.