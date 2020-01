Ishii no es el único enojado, aunque en su caso se mueve solo. El resto hace conocer su malestar en estrictísimo off the record y sin sacar los pies del plato. De hecho los intendentes del Frente de Todos comieron y se tomaron una foto días atrás con Kicillof. Se notó su encono en la ausencia de otros gestos, como evitar firmar algún documento de apoyo al gobernador. Ni siquiera hubo esta vez mensajes en las redes, tan usuales en tiempos de crisis o para castigar a opositores.