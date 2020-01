Finalmente, el Presidente habló también de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la responsabilidad del organismo en la situación del país. “El Fondo tiene mucha responsabilidad en lo que pasó. No se puede cobrar en los términos que están pactados . No pueden decir que no tuvieron nada que ver. La única explicación que cabe es que fueron cómplices de la gestión de Macri”, dijo y agregó: “No pido un mea culpa, sino que se vayan silbando bajito sin decir nada” .