La negociación continuará en los próximos días por canales más discretos. En el oficialismo y en la oposición coinciden en que hay una mejor predisposición para llegar a un consenso. También remarcan que la ex gobernadora Vidal volvió a retomar el protagonismo en la discusión luego de algunos días en los que no participó de las negociaciones. Actualmente, la ex mandataria se encuentra de vacaciones en París, Francia, junto a su pareja el periodista Enrique Sacco.